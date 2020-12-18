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رياضة

جيرالدو وكهربا يرفضان التسجيل.. شوط أول سلبي بين الأهلي وغزل المحلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:22 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الأهلي وغزل المحلة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبدأ لاعبو الأهلي المباراة بالضغط القوي على حاملي الكرة من لاعبي فريق غزل المحلة.

وفي الدقيقة الـ 4 مرر محمود كهربا لاعب فريق الأهلي إلى محمد شريف المنطلق في تجاه منطقة جزاء المحلة ولكن الكرة كانت طويلة للغاية فوصلت الكرة إلى الحارس محمد البشبيشي.

وانفرد كهربا بمرمي غزل المحلة بعد تمريرة ولا أروع من محمد شريف ليسددها بإتقان لتمر بجوار القائم الأيمن فى الدقيقة الـ10

واضطر المدير الفني لغزل المحلة بالدفع بـجلال العقدة بدلا من فتحي مبروك للإصابة فى الدقيقة 19 .

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء من نصيب أحمد عادل لاعب فريق غزل المحلة بعد تدخل عنيف على أقدام أفشة في منتصف الملعب.

ونفذ الأهلي ركلة ركنية لصالح من جهة اليمين نفذها علي معلول عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع المخلة عن مناطق الخطورة.

وتلقي جيرالدو عرضية اكثر من رائعه من الناحية اليسري عن طريق علي معلول لتصل منطقة الجزاء ليقفز الانجولي علي اثرها يسددها برأسية لكن بعيده عن المرمي فى الدقيقة 33 .

وباغت محمود كهربا مرمي غزل المحلة بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء يتصدى لها البشبيشي ويخرجها بعيد عن المرمي ويشتتها الدفاع فى الدقيقة 37 .

وسدد محمد مجدي قفشة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد البشبيشي عن مرماه ثم عادت الكرة إلى محمد شريف فسدد كرة أبعدها البشبيشي من يمين مرماه مرة أخرى.
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