السعودية ترحب بتشكيل حكومة اليمن وتنفيذ اتفاق الرياض

رحبت وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في أبين ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.





وثمنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، معتبرة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.





كما أكدت الوزارة على التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.





وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك.





ويرأس معين عبد الملك حكومة اليمن الجديدة المكونة من 24 وزيرا، وفقا للتليفزيون اليمني.





يتولى اللواء الركن إبراهيم علي حيدان منصب وزير الداخلية، فيما تم اختيار أحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية.





كما تولى الفريق الركن محمد المقدشي منصب وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الجديدة.





تم اختيار معمر مطهر محمد الإرياني وزيرًا للإعلام والثقافة والسياحة، بينما تولى سالم صالح سالم بن بريك وزارة المالية.





وحسب التشكيل الحكومي الجديد، يتولى الدكتور واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيرًا للنفط والمعادن.





في وقت سابق، قال معين عبد الملك إن الحكومة الجديدة ليس لديها حلولا سحرية لكنها بدعم ومشاركة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، واسناد التحالف العربي ستكون عند مستوى التطلعات الشعبية المعقودة عليها.