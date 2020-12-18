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رياضة

وزير الرياضة يهنئ أبطال الجودو بعد حصد 5 ميداليات في بطولة إفريقيا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة لإتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين، وأبطال المنتخب المصري للجودو الحاصلين على ميداليات ببطولة إفريقيا للجودو المقامة حاليا في مدغشقر. 

وأشاد وزير الرياضة بمستوي اللاعبين وما يبذلونه من جهد، لافتًا إلى المستوي المتميز الذي يقدمه أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه الوزارة.

وأثنى وزير الرياضة علي حصول مصر حتي الآن علي 3 ميداليات ذهبية وفضيتين حيث حقق محمد عبدالعال ذهبية وزن 81 كجم ومحمد عبدالرحمن فضية نفس الوزن ومحمد محي ذهبية وزن 73 كجم  

وذهبية محمد عبدالموجود وزن 66 كجم وفضية لأحمد علي في نفس الوزن، متمنيًا حصد المزيد من الميداليات .

وكان المنتخب الوطني قد استعد للبطولة المقامة بمدغشقر حتي 20 من الشهر الجاري ، بخوض معسكر داخلي بالمركز الأولمبي لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادي، بالإضافة إلى معسكر دولي خارجي في أوزبكستان للمشاركة في أوزبكستان.
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