تمريض القاهرة تحذر الطلاب من عدم دفع المصروفات الدراسية

أكدت شئون الطلاب بكلية التمريض بجامعة القاهرة ، على انه لن يتم سماح دخول أى طالب من جميع الفرق لامتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١ الا بعد سداد الرسوم الدراسية وتسليمها الى مكتب الشئون.





كما اضافت شئون الطلاب انه من الضروري سرعة الاستجابة قبل بدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول.





وساهمت كلية التمريض بجامعة القاهرة في القافلة الطبية الشاملة لحلايب وشلاتين ، التي جرى تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أنشطة القافلة .

وشارك من الكلية الدكتورة فاطمة عابد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، كما شاركت في القافلة الدكتورة مروة عبد الكريم الأستاذ المساعد بقسم تمريض الاطفال والدكتورة ولاء محمود المدرس المساعد بقسم تمريض صحة الام وحديثي الولادة والدكتور محمد الدفراوي المدرس المساعد بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ .





كانت جامعة القاهرة أطلقت إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، قافلة طبية شاملة تستمر 5 أيام، ويشارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة والطب البيطري، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



