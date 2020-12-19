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أخبار العالم

أمريكا توافق على طرح لقاح موديرنا المضاد لكورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وافقت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية، التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على طرح لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ. 

وهناك بعض الاختلافات بين لقاح مودرنا ولقاح فايزر ح بيونتيك، الذي حاز على ترخيص الاستخدام الطارئ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويمكن تخزين لقاح مودرنا في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة للمرافق الأصغر والمجتمعات المحلية.

وكان لقاح مودرنا فعالًا في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بشكل إجمالي بنسبة تقترب من 95%، كما لقاح فايزر.

ويتم إعطاء لقاح مودرنا على جرعتين (100 ميكروغرام) بفاصل زمني بينهما يبلغ 28 يومًا. في حين يُعطى لقاح فايزر على جرعتين (30 ميكروغرامًا) بفاصل 21 يومًا.
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