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أخبار العالم

1.6 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يوافق على شريحة مساعدات جديدة لمصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن صندوق النقد الدولي، مساء أمس الجمعة، صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر، في إطار برنامج لدعمها.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق في بيان له نقلته وكالة "رويترز" إن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال في الشهر الماضي إن مصر تتوقع أن تحصل على شريحة أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار ضمن قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر.

وفي وقت سابق من نوفمبر، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد المراجعة الأولى لاتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار.
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