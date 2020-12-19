ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم السبت 19 -12- 2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الأسماك اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.


أسعار الأسماك بأنواعها 


وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا تراوح بين 16 و19 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 14.5 و15.5 جنيه .


وتراوح سعر كيلو قشر بياض بين 70 و 100 جنيه، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.




فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 38 جنيها، وسمك المكرونة السويسى 75 جنيها.


ووصل سعر سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .


كما سجل المرجان 2 نحو 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 30 جنيها.

وسجل سعر (سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .

أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 460 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 ما بين 300 الى 350 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد ما بين 200 إلى 280 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 ما بين 90 إلى 170 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

ظهور أعراض غير متوقعة.. مسئول أمريكي يكشف مفاجأة لدى بعض متلقي لقاح فايزر

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

بسبب فستانها.. ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج في حفل ديرجيست

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

بعد ارتفاع حرارته.. مخاوف فى الأهلي من إصابة نجم الفريق الجديد بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور