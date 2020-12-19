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تعليم

في نقاط.. أسباب أدت لإدراج 55 عالما من علماء جامعة القاهرة بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل العلماء حول العالم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
تصدرت جامعة القاهرة هذا العام، مراكز متقدمة عالميا في مجالات متعددة، كما حصل علماؤها على العديد من الجوائز في مختلف التخصصات، حيث تم اختيار 55 من علماء الجامعة في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم.

ويعرض "صدى البلد" في هذا التقرير، الإسهامات التي قدمها علماء الجامعة، والتي ساعدت على تصدرهم هذه القائمة، وتتمثل هذه الإسهامات في النقاط الآتية :

-  توجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ، والتي حققت عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع وليس مجرد نشر دولي للأبحاث.

- إصدار المجلات العلمية الدولية باللغة الإنجليزية ما بين ورقية وإلكترونية وتحويل مجلات بعض الكليات إلى مجلات دولية.

-  إنشاء المعامل وتطويرها وتزويدها بالتقنيات الحديثة.

- تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف.

- خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية.

- التركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وانشاء تخصصات جديدة.

-  تشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا.

-  تقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة. 

- زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولي بنسبة 100%.

- مواكبة البحوث المنشورة للتطور في مختلف المجالات والتخصصات العلمية .

- إنشاء منصة للنشر الدولي لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس في المجلات والدوريات العالمية .

- استقدام الباحثين الأجانب بالتخصصات العلمية المختلفة .

- بروتوكولات تعاون بحثي مع جامعات ومراكز علمية داخل أفضل 50 جامعة ومركزا على مستوى العالم .

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وكانت جامعة القاهرة قد تقدمت في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة والحاسبات بواقع 55 مركزًا لتحتل المرتبة 56 بين 172 دولة ، كما تقدمت في التصنيف الأمريكي "يو إس نيوز "  لأفضل جامعات العالم لعام 2020، محتلة المركز 427 من بين جامعات العالم بتقدم 7 مراكز عن العام الماضي و 88 مركزًا عن عام 2015، ومتصدرة بذلك الجامعات والمؤسسات المصرية.

وكذلك تم إدراج مجلة جامعة القاهرة للإنسانيات والعلوم الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات "Cabells" الدولية والذي يعد إنجازًا للمجلة في مجال النشر الدولي والبحث العلمي رغم حداثتها، إضافة إلى تصدرها في تصنيف QS للتخصصات لعام 2020 قطاع الهندسة والتكنولوجيا، وتقدمها في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات، لتحتل المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بالظهور في المركز 101 من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

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