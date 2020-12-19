غير مسبوق..محمد جاد يكشف عن شعار مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

قال الإعلامي محمد جاد، إن اهتمام الدولة الكبير وغير المسبوق بتطوير الطرق والكباري، يرجع لانها من اهم القطاعات الخدمية للمواطنين، ولذلك تهتم الدولة بتيسير وتسهيل تلك الطرق، مشيرا الي ان اليوم بصدد انطلاق مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بدورته السابعة تحت شعار "الاقتصاد المصري: إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا".





يرأس النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الجلسة العامة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بمشاركة 5 وزراء والذي ينطلق اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا بفندق الماسة.





ويشارك في الجلسة العامة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي كل من الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمستشار عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والاستاذ محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية.





وينطلق المؤتمر اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا بفندق الماسة، وتبدأ جلسة جذب الاستثمارات الساعة الواحدة ظهرا.

ويتناول أبو العينين خلال الجلسة توصيات الاستثمار المصري والأجنبي وسُبل جذب الاستثمارات في الأنشطة القطاعية وفقا للوزارات الممثلة في الجلسة.



