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فن

صاحي الليل.. جورج وسوف يحتل ترند يوتيوب بعد يوم من طرح أحدث أغانيه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
جورج وسوف - صاحي
جورج وسوف - صاحي الليل
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سعيد فراج
تصدر سلطان الطرب جورج وسوف ترند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد طرح أحدث أغانيه «صاحي الليل» ليلة الخميس 17 ديسمبر، واحتلت الأغنية رقم 10 ضمن أكثر الفيديوهات رواجًا خلال الفترة الحالية. 

وحصدت أغنية «صاحي الليل» لـ جورج وسوف، 433 ألف مشاهدة في أول 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتلقي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب رواجًا بين جمهوره ومتابعيه. 

أغنية، «صاحي الليل» لـ جورج وسوف، من كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري. 

وتقول كلمات الأغنية: 
يا بختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحده
ومين يقدر ينام الليل هو وخيالو مع واحده
في ناس بتنام على احدى عشر او اثني عشر وناس واحده
وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعه واحده

صباح الفل ع العشاق
صباح الفل ع الصاحيين
هغني لكل حد اشتاق
واقولو ياليل واقولو ياعين

شافوني الناس وقالو حرام ياعيني عليه ما بينمشي
ده لو عشق الاحبه حرام هدوب برضه ما حرمشي
خلاص القلب داب دوبان وحب خلاص وما سلمشي
ولو كانت سكة العشاق خطر انا في الخطر همشي

يذكر أن آخر اعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب.
أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".

وتقول كلمات الأغنية: "سكت الكلام.. ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام.. إيه اللى نابكوا من عذاب قلب انظلم، يا اللى هدمتوا أحلى ما فينا.. ليه استكترتوا الحب علينا، فين حبيبى وفين ليالينا.. راح ما لحقش يقولّى سلام، بعد ما كان الحب مالينا.. وقولنا خلاص الجى ده لينا.. مبقتش فاضل من أمانينا غير نتقابل فى الأحلام".

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