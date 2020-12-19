محافظ سوهاج يوضح أوجه نشاطات "حياة كريمة" للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.. فيديو

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لتوفير إحتيجات الفئات ، الأكثر احتياجا ، بالمجتمع ، والتي تهدف لها الدولة المصرية ، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني.





وأضاف اللواء طارق الفقي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن المبادرة تهدف القرى والنجوع ، لرفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ، موضحا أن محافظة سوهاج ، على رأس أولويات الدولة المصرية ، في مبادرة "حياة كريمة" .





ولفت إلى أن مساعدات المبادرة ، تشمل رفع كفاءة المنازل ، ورضف الطرق ، وإمداد الأسر الفقيرة بالمواد الغذائية ، ومد وصلات صرف صحي وءاة ، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والبيطرية .





وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة"، طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.





وحضر الاجتماع كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية ومؤسسة "حياة كريمة".





وقدمت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عرضا حول الخطوات التنفيذية التي تمت في المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة (1000 تجمع ريفي)، مشيرة إلى أنه سبق استهداف 375 تجمعا ريفيا، والتي تزيد فيها نسبة الفقر في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم في العام 2019-2020 إدراج 143 تجمعا ريفيا في الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى، وتم رصد نحو 4 مليارات جنيه للمشروعات المدرجة لتحسين بيئة وحياة المواطنين في هذه التجمعات الريفية، وفي العام 2020-2021 تم إدراج 232 تجمعا ريفيا باعتمادات مالية تصل إلى 9,59 مليار جنيه.



