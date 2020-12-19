موجودون أم لا؟ أوباما يلمح إلى وجود كائنات فضائية

جرى ذكر الكائنات الفضائية مؤخرًا على ألسنة عدد من قادة سياسيين ورؤساء، وكان آخر من ألمح لوجودهم هو الرئيس الأمريكي السابق" باراك أوباما" الذي أشار إلى احتمال وجود كائنات فضائية، خلال مقابلة تليفزيونية معه.











يظل وجود الكائنات الفضائية لغزًا للبشرية، ولكن الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" يلمح إلى وجود الكائنات الفضائية بيننا، ففي خلال مقابلة مع مذيع البرنامج الحواري "ستيفن كولبير"، كشف أوباما أنه سأل كبار المسئولين عن وجود كائنات فضائية، ولكن المسئول حينها أعطى تلميحًا إلى أنه يعرف أعظم سر في الكون.









عندما سئل عما إذا كان "أوباما" على علم بوجود الأجانب، قال: "سألت بالتأكيد عن وجود الكائنات الفضائية، ولكن الإجابة لا يمكنني قولها على الهواء"، ومع ذلك ، كان عدم الإجابة هو الذي أثار اهتمام كولبير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.









ثم قال أوباما: "لا تتردد في التفكير في ذلك"، في حين أن كان أوباما يمزح ، يعتقد منظرو المؤامرة أنه اعترف بأنه يعرف بوجود كائنات فضائية.









وقال سكوت وارينج، أحد علماء نظرية المؤامرة البارزين: "لو سمع أوباما أن الأجسام الطائرة ليست حقيقية، لكان بإمكانه أن يقول ذلك بحرية، ومع ذلك لأنها حقيقية، وقد اكتشف أوباما ذلك ،لا يمكنه التصريح بذلك لأنها تتعلق بالأمن القومي".









وأضاف: "لذلك بقي صامتا.. الكائنات الفضائية والأجسام الغريبة حقيقية بنسبة 100 في المائة وأن حكومة الولايات المتحدة تريد منك ألا تؤمن بها حتى تظل الولايات المتحدة قوة عالمية مع كل التقنيات الفضائية وخارج القواعد العالمية التي يمنحها الأجانب للولايات المتحدة في المقابل لقواعد الأرض والتجارب على البشر".









ولكن حتى الآن لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على وجود كائنات فضائية على الأرض.