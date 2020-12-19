إصابة 22 عاملا زراعيا في حادث انقلاب سيارة نقل ببني سويف

أصيب 22 عاملا وعاملة زراعة، في حادث سير وقع اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز إهناسيا ببني سويف، كانوا في طريقهم للعمل بأرض زراعية بالظهير الصحراوي بسمسطا.





تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي، بوصول 21 مصابًا نقلتهم سيارات الإسعاف، من موقع حادث انقلاب سيارة نقل بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بالطريق الصحراوي الغربي، إثر انقلاب سيارة نقل يستقلها عمال وعاملات زراعة، من مركزي إهناسيا وببا، كانوا في طريقهم للعمل بأرض زراعية بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا.





ودفع مرفق الإسعاف بـ10 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى إهناسيا المركزي لإجراء الإسعافات الأولية، وخرج مصابين من الاستقبال لتحسن حالتهم، هما: محمد محمد حسن 25 سنة، وعلياء حسن إبراهيم 12 سنة، يقيمان قرية طوة مركز ببا.





وتم نقل 20 مصابًا إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لاستكمال العلاج، هم: غالية حسن إبراهيم 21 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وزهراء محروس عبد العظيم، 30 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وحمدية عيد سيد، 30 سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا علي عبدالعظيم، 21 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وحسام فتحي زياد، 20 سنة، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وهبة سعد محمد، 20 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وشهد جمعة سعد، 18 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وداليا فيصل جودة، 17 سنة، مصابة بكسر بالعمود الفقري، وشهد عبد التواب محمد، 15 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وياسمين شعبان جابر، 16 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وهبة أحمد محمود، 32 سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وصباح نصر ذكي، 42 سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وسعاد صابر سعد، 22 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر.





ونسمة خلف عبد العليم، 25 سنة، مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيمن، وهبة غندور محمد، 26 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ونورا فاضل علي، 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، وهبة سيد محمد، 17 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء خلف اسبيتان، 15 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج، ونورا جمعة محمد، 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشيماء شعبان جمعة، 16 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات.



