محمد صلاح عن إمكانية انتقاله للدوري الإسباني: ليفربول يحسم مستقبلي

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.









وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية ردا على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من أعظم الأندية، لكن مستقبلي بيد ليفربول، وأركز حاليا مع الفريق من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".









وأضاف محمد صلاح: "من الصعب تحديد موعد رحيلي عن ليفربول، مستقبلي في يد النادي مثلما ذكرت،وهدفي تحقيق جميع الأرقام القياسية هنا".







