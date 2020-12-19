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فن

يبدأ عرضه نهاية ديسمبر.. طرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسل لؤلؤ

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:30 م
مسلسل لؤل
مسلسل لؤل
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سعيد فراج
طرحت الشرطة المنتجة لمسلسل «لؤلؤ» الإعلان التشويقي الأول للمسلسل المرتقب عرضه نهاية ديسمبر الجاري، ونشرت الفنانة مي عمر -بطلة المسلسل- هذا الإعلان عبر صفحتها.

وعلقت مي عمر على الاعلان قائلة: «توكلنا على الله الاعلان الرسمي لمسلسل لؤلؤ». 

كما طرحت الشركة، الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" والتى تحمل اسم "لؤلؤ" وتغنيها الفنانة مى عمر بطلة العمل المقرر بدء عرض حلقاته على قناتى ON و ON دراما يوم 27 ديسمبر الجارى.

يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة مي عمر، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لبوستر مسلسلها الجديد «لؤلؤ» قبل عرضه عبر القنوات الفضائية في 27 ديسمبر الجاري. 

وعلقت مي عمر على البوستر، قائلة: «البوستر الاول لمسلسل #لؤلؤ إخراج أ/ محمد عبد السلام سيناريو و حوار محمد مهران إشراف علي التأليف و الإخراج   محمد سامي إشراف عام أ/حسام شوقي». 

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.
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