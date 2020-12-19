بعد 3 دقائق.. مينامينو يتقدم لليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

سجل مينامينو الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك كريستال بالاس في المباراة المقامة حاليا على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج ".





وجاء الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.



