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رياضة

أحمد سامى ينافس موسيمانى على تحقيق رقم مميز فى الدورى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:05 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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منتصر الرفاعى
نجح أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة بنادى سموحة، في تحقيق رقم مميز في مشواره مع الفريق السكندري بالدوري الممتاز بعدما تجنب الخسارة للمباراة العاشرة على التوالي منذ توليه المهمة في الموسم الماضي خلفا للكابتن حمادة صدقى بالإضافة إلى الحصول على المركز الخامس فى جدول المسابقة.

واستهل سموحة مشواره بالدوري الممتاز هذا الموسم بالتعادل مع غزل المحلة ثم الاتحاد السكندري ليكمل الفريق مباراته العاشرة على التوالي بالدوري بدون هزيمة.

وأصبح أحمد سامي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأكثر خوضًا للمباريات دون هزيمة على صعيد بطولة الدوري بين المدربين المتواجدين حاليًا في البطولة المحلية فموسيماني تولى المهمة في لقاء المقاولون العرب بالدوري في الموسم الماضي وخاض 4 مباريات بالموسم المنقضي ولقاءين بالموسم الحالي دون خسارة.

ونجح مدرب سموحة فى اعادة تدوير لاعبيه رغم رحيل أهم 3 عناصر أساسية فى فريقه الموسم الماضى ناصر ماهر وصلاح محسن واحمد فتوح، وتعاقد فريقه مع مجموعة من الصفقات المغمورة ولكنه رغم ذلك ظهر بمستوى رائع بشهادة خبراء اللعبة خصوصا بعدما بدأ فريقه فى تحقيق الإنسجام بين العناصر الجديدة ولاعبى سموحه القدامى.
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