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فن

محمد منير يغادر المستشفى إلى منزله.. بيان من نقابة المهن الموسيقية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:47 م
محمد منير
محمد منير
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محمد نحلة
تطمئن نقابة المهن الموسيقية جمهور الفنان محمد منير على صحته، وأكدت في بيانها أن "الكينج" بصحة جيدة، ويتواجد حاليًا في منزله، وليس في المستشفى، بعد أن أجرى بعض الفحوص الطبية.

وأوضحت نقابة الموسيقيين أن أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن عليه وعلي حالته، مشيرة إلي أن الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

ويعود خلال الساعات المقبلة محمد منير لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال" الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل".
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