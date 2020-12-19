نائب وزير التعليم العالى: رالى السيارات حلم تحول إلى حقيقة من خلال فريق عمل متميز بهندسة عين شمس

قال الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، إن رالى السيارات حلم تحول إلى حقيقة من خلال فريق عمل متميز فى هندسة عين شمس وكان دائما يشارك فى مسابقات دولية وبداية تنظيم الرالى فى مصر كانت مجرد فكرة وتحققت علي أيدي جامعة عين شمس عقب فوز فريق هندسة عين شمس بالجائزة الأولى لتصنيع السيارات الكهربائية .





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وأشاد الدكتور أيمن عاشور بدعم أكاديمية البحث العلمى ووزارة التعليم العالى منوها انه تم تنظيم المواسم الماضي فى العاصمة الإدارية الجديدة ولدينا خارطة طريق بأن يكون مصر رائدة في هذا المجال علي مستوي العالم وهذا العام لولا جائحة كورونا كانت المسابقة شهدت مشاركة جامعات دولية. وتابع نائب وزير التعليم العالى ، أن الفكرة يجب أن تكون مسابقة عالمية ، مشيرا أن الجامعات تتبارى فى تصنيع السيارات الكهربائية ونحتاج إعداد جيل من الخريجين يعمل فى هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

وتحت رعاية أ.د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،أ.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأ.د. محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، ينطلق رالي السيارات الكهربائية محليه الصنع مصر 2020 في دورته الثالثة، والذي تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمشاركة 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية بمنطقه أهرامات الجيزة.





بحضور ا.د. خالد العناني وزير السياحة والاثار ، أ.د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،أ.د. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ، م.احمد طه مساعد وزير الصناعة نائبا عن وزيرة التجارة والصناعة ورئيس شركة النصر للسيارات نائبا عن وزير قطاع الأعمال. يشرف علي السباق د.محمد عبد العزيز و د.ماجد غنيمة الأساتذة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ,، وقد قام بالتسجيل في المسابقة 30 فريقا استطاع 19 فريقا منهم الوصول للسباق النهائي ، وقد شهدت التحضيرات الاستباقية ورش عمل على مدى شهر بإجمالي عدد ساعات 144 ساعة.





كما تم اجراء من 2-5 مراجعات لتصميم كل فريق بإجمالي 240 ساعة لجميع الفرق.





أيضا شملت التحضيرات فحص متعمق للسلامة في الموقع و دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. من الجدير بالذكر أن 65٪ من مكونات السيارة (صنع في مصر) و40٪ من مكونات السيارة قام بتصنيعها الطلاب أنفسهم.