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مرأة

بمقادير سهلة .. طريقة عمل نجرسكو الفراخ

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:00 م
نجرسكو الفراخ
نجرسكو الفراخ
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نورهان رأفت
نجرسكو بالفراخ من الطبخات السهلة المفضلة لدى كثير من الأشخاص، ويمكن تقديم وصفات المكرونة بأكثر من طريقة ومذاق.

وطبقا لموقع "بولد سكاي"، إليك طريقة عمل نجرسكوا الفراخ : 


مقادير وصفة "نجرسكو الفراخ" :
كيلو من صدور الفراخ
\4 اكواب مكرونة (مسلوقة)
 3 اكواب صلصة بشاميل 
كوب زيتون أسود-
 فلفل أسود : رشّة
- الفلفل الأخضر : 2 حبة (مقطع)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الزبدة : ربع قالب (كبير الحجم)
- جبن موزاريلا : كوب

طريقة تحضير "نجرسكو الفراخ" : 
 ضعي الزبدة ثم زيدي قطع الدجاج بعد أن تذوب.
أضيفي البصل ثم حركي المكونات واتركيها حتى يذبل البصل.
ضعي المكرونة المسلوقة ثم قلبي المكونات جيدًا.
اسكبي صلصة البشاميل  ثم حركي جيدًا حتى تتداخل المكونات.
 ضعي الخليط في صينية ثم أضيفي الفلفل الأسود وجبنة الموزاريلا.
أدخلي الصينية إلى فرن مظبوط  على درجة حرارة 180 لحوالي 5 دقائق حتى تنضج.
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