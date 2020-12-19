طلعت مصطفى: نحتاج إنشاء ما تم بناؤه على مدار 120 عاما خلال العقود الثلاثة المقبلة

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، بأن القطاع العقاري المصري من القطاعات الصاعدة باستمرار، ولكنه يواجه عددا من التحديات تستوجب التفكير خارج الصندوق لتوفير المزيد من مصادر التمويل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.





وقال "طلعت"، خلال جلسة صناعة العقار ومعوقات التصدير بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، إن التحديات أمام قطاع العقارات المصري خلال الثلاثين عاما القادمة أكبر من التصور.





واستطرد قائلًا: لنا أن نتصور المشهد فمثلا ما تم بناؤه في مصر خلال 120 عاما مضت الوضع الحالى يتطلب أن يتم إنشاء مثلها مرة ونصف خلال الثلاثة عقود القادمة.





وأكد أن التحديات التى تواجه القطاع العقارى لن تحلها الدولة بمفردها وانما بمشاركة القطاع الخاص وجميع الجهات المنوط لها وهو ما يستوجب ان تجلس جميع الاطراف المسئولة على طاولة واحدة لمناقشة التحديات وايضا مناقشة فرص الاستثمار واشكال التعاون بين الوزارات المختلفة والجهاز المصرفى وغيره لتحقيق المزيد من التنمية فى القطاع العقارى ولمواجة اى تحديات.





واشار هشام طلعت مصطفى الى ضرورة تشجيع الاستثمار الاجنبى مقترحا ضرورة تنظيم مؤتمر تجتمع فيه كل الاطراف لمناقشة هذا الامر لتحقيق هذا الغرض.





شارك فى الجلسة خالد عباس نائب وزير الاسكان واحمد منصور رئيس شركة كاسيل للتطوير العقارى واحمد العدوى رئيس شركة انرشيا للتنمية العقارية وحسن حسين رئيس مجلس ادارة شركة تعمير للتمويل العقارى .