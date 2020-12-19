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رياضة

النني يقود تشكيل أرسنال أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:11 م
النني
النني
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مجدي سلامة

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال ، تشكيل فريقه أمام إيفرتون ، في المباراة التى تقام على ملعب جوديسون بارك فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وشهد تشكيل فريق أرسنال تواجد المصري محمد النني على رأس قيادة الفريق بينما غاب النجم الجابوني أوباميانج بسبب الإصابة .


وجاء تشكيل فريق أرسنال كالتالي :.


حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ميتدلاند-نيلز - هولدينج - لويز - تيرني

خط الوسط: النني - سبيايوس - ساكا

خط الهجوم: ويليان - نكيتياه - بيبي


ويحتل إيفرتون المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.


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