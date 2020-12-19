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رياضة

آرسنال يتأخر بهدف أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:01 م
كلويفرت لوين
كلويفرت لوين
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مجدي سلامة

تقدم فريق إيفرتون على مضيفه أرسنال بهدف نظيف، في المباراة التى تقام على ملعب جوديسون بارك ، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وجاء الهدف في الدقيقة 22 عن طريق كلويفرت لوين مهاجم إيفرتون بعدما سدد الكرة بالرأس لتصطدم بهولدينج مدافع أرسنال وتسكن الشباك محرزأ الهدف الأول .


وشهد تشكيل فريق أرسنال تواجد المصري محمد النني على رأس قيادة الفريق بينما غاب النجم الجابوني أوباميانج بسبب الإصابة .


وجاء تشكيل فريق أرسنال كالتالي :.


حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ميتدلاند-نيلز - هولدينج - لويز - تيرني

خط الوسط: النني - سبيايوس - ساكا

خط الهجوم: ويليان - نكيتياه - بيبي


ويحتل إيفرتون المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

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