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حوادث

انهيار عقار قديم بحي الجمرك وأنباء عن وجود أشخاص تحت الانقاض

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:55 م
انهيار عقار
انهيار عقار
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أحمد بسيوني
شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق خلف شارع وكالة الليمون بحي الجمرك وسط الإسكندرية.


تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، وقسم شرطة الجمرك بلاغات تفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الست المثالية خلف شارع وكالة الليمون.


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وعلى الفور هرع رجال الشرطة، وافراد الحماية المدنية، ومسئولي الحي وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ، وعقب المعاينة الاولية، تبين أن العقار قديم، مكون من 3 طوابق.


وأفاد عدد من الأهالي بوجود رجل وطفل تحت الانقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية البحث عنهم ، وانقاذهم.


تم وضع كردون أمني وحواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة والمشاه.


تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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