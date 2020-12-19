انهيار عقار قديم بحي الجمرك وأنباء عن وجود أشخاص تحت الانقاض

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق خلف شارع وكالة الليمون بحي الجمرك وسط الإسكندرية.
تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، وقسم شرطة الجمرك بلاغات تفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الست المثالية خلف شارع وكالة الليمون.
اقرأ أيضا:
وعلى الفور هرع رجال الشرطة، وافراد الحماية المدنية، ومسئولي الحي وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ، وعقب المعاينة الاولية، تبين أن العقار قديم، مكون من 3 طوابق.
وأفاد عدد من الأهالي بوجود رجل وطفل تحت الانقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية البحث عنهم ، وانقاذهم.
تم وضع كردون أمني وحواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة والمشاه.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.