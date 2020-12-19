قطع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم بسبب أعمال الصيانة.. غدا



وشملت المناطق "مركز اطسا ،مدينة اطسا ،قلهانة ،دفنو ،منية الحيط ،مطول ،قلمشاة ،الغابة ،بحر ابوالمير ،الونايسة ،المختلطة ،منشية ظافر ، ابوجندير ابشواى ،العجميين ،طبهار ،النصارية وتوابعهم ،سنورس ،مطرطارس ،الكعابى ،جرفس ،ابوعيطة وتوابعهم ، يوسف الصديق ، النزلة ، الحامولى ، الشواشنة وتوابعهم ،مركز طامية ،دار السلام ،المعصرة ،مع ضعف ضغوط مياه الشرب بمناطق ابوطالب وجبلة".





وتطالب الشركة المواطنين واصحاب المخابز والمستشقيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من اعمال الصيانه اللازمة وعودة الخدمة مرة أخرى للمواطنين وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة لتغطية المناطق المتأثرة خلال هذه الفترة.





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم نظرا لاعمال الصيانه اللازمة لمحطة العزب الجديدة المرحلة الاولى وكذلك اعمال تغيير الجزء التالف من الخط البالغ قطره 600 مم صلب بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم مما يستلزم قطع المياه لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الاحد الموافق 20/12/2020 حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 21/12/2020.وذكرت شركة المياه فى بيان لها ، أن المناطق المتاثرة هى "مدينة الفيوم بجميع احيائها ،مركز الفيوم هوارة المقطع ، وهوارة عدلان ،دمشقين ،اللاهون ،مدينة الفيوم الجديدة ،دمو ،سجن دمو ،مساكن دمو ،منشاة دمو ، وحدات الجيش بدمو ،العزب ،الصعيدى ،الاعلام ،سيلا ،البسيونية، العامرية ،كفور النيل ، مجزر العزب ،ابجيج ،منشاة بغداد ،الزملوطى.أقرأ ايضا .. سعر الذهب فى ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 822 جنيها