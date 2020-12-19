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توك شو

الطائفة الانجيلية تعلق الاحتفالات وتقصرها على صلاة الاحد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:28 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
أكد القس أندريه زكي رئيس الطائة الإنجيلية أنه تقرر تعليق الإحتفالات بكافة الكنائس والسماح بالصلاة يوم الأحد قائلا: " تقرر  تعليق   الاحتفالات  وإقتصارها على صلاة الاحد وسنقرر إستمرار الإجراءات حال تصاعد عدد الاصابات بفيروس كورونا، بالتنسيق مع الكنائس ومع إتجاهات الدولة ورصد المؤسسات لانتشار المرض".

وتابع : "لن نتردد في إتخاذ قرارات حاسمة في أي وقت فالاهم في المقدمة صحة المواطن خاصة وأن الاصابات أدت إلى وفاة  5 قساوسة"


وكشف «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":أن حضور الجنازات يقتصر على أسرة المتوفي فقط ولاتعقد أية عزاءات في قاعات المناسبات مناسبة وفيما يخص الافراح  يتم قصر مراسم الزواج على حضور اسرتي العريس والعروس لمن يرغب في ذلك ومن لم يوافق على هذه الشروط لم يتم إقامة فرح له.

ومن جانبها قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، إن فيروس كورونا استغرق الكثير من الوقت، ناصحة باتباع المواطنين نفس الإجراءات الاحترازية التى كانت تتم خلال الموجة الأولى من كورونا.

وأضافت " سامية" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه خلال الموجة الثانية من كورونا يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الملامسة، خاصة بفصل الشتاء، موضحة أنه عندما يكون هناك عدد كبير فى مكان مغلق يجب تهويته جيدا وفتح النوافذ، حتى لا ينتشر الفيروس بسرعة.

وتابعت أن سبب انتشار فيروس كورونا بسرعة هى بقاء عدد كبير من الناس فى مكان مغلق، ومنها تجمعات العمل والمدارس والجامعات وغيرها.

وأكدت أن فيروس كورونا يعتبر فيروس ضعيفا يتم القضاء عليه من خلال الماء والصابون فقط، بالإضافة إلى الكحول كبديل للماء، وارتداء الكمامات سواء الكمامة الطبية أو القماشية.

وأشارت إلى أن الكمامة يجب غسلها وتطهيرها بعد الاستخدام يوميا عن طريق وضع مطهر داخل المياه و كلور مخفف، مضيفة إلى أن الرياضة مهمة جدا للوقاية من كورونا، حتى فى المنزل.
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