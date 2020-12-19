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منع المطربين والراقصات.. البحر الأحمر تلغي التعاقدات الخاصة بـ احتفالات رأس السنة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:30 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
علق علاء عاقل رئيس غرفة المنشأت الفندقية بالبحر الأحمر، على قرار وزارة السياحة بإلغاء احتفالات راس السنة داخل الفنادق، قائلًا : " القرار من قبل السياحة اتخذ في إطار توخي الحذر من عدم تزايد أعداد الاصابات.. والاحتفالات التي تم إلغائها هي الحفلات الغنائية أو المهرجانات الثقافية أو السياحية  ". 

وكشف «عاقل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":أن محافظة البحر الاحمر قامت بإلغاء كافة تعاقداتها  فيما يخص بند إحتفالات رأس السنة منذ بداية الموسم الشتوي وليس  الان فقط، قائلا: " لكن هذا لايمنع  وجود  عشاء مميز في ليلة راس السنة بالاضافة للبرامج الترفيهية  المعتادة اليومية مع إتخاذ الاجراءات الاحترازية  المحددة مسبقا من وزارة الصحة ".

وواصل :" إلغاء الحفلات الغنائية والمهرجانات  نتيجة طبيعيتها وصعوبة السيطرة عليها وتطبيق الاجراءات الاحترازية بها، أما بالنسبة للمطاعم والعشاء المميز المعتاد في ليلة رأس السنة؛ فهو يخضع للاجراءات  الاحترازية منذ بداية فتح الفنادق وفقًا لقرار وزارة  السياحة، والقرار يشمل كافة المحافظات بما فيها القاهرة  واسوان وليس هناك اي حفلات بها مطربين أو راقصات ".

ومن جانبه قال عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية،أن الهدف الأساسى من قرار الوزارة بشأن إلغاء حفلات رأس السنة بالفنادق والمطاعم هو منع تجمعات المواطنين.

وأوضح العاصي خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، إقامة الحفلات يعنى تجمعات كبيرة والسيطرة عليها ستكون فى غاية الصعوبة، فى ظل بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأكد مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، ان التفتيش والمرور على الفنادق مستمر ويتم سرا، حتى لا يعرف اصحاب الفنادق وقت المرور، لافتا إلى اتخاذ إجراءات ضد المنشآت المخالفة خلال الفترة الماضية.

وأوضح مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، أن الممنوع تماما الحفلات الكبيرة التى يحييها المطربون، إما بالنسبة لسهرات العشاء والاستماع إلى الموسيقى مستمرة مع الحرص على عدم حدوث أى تجمعات. 
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