منع المطربين والراقصات.. البحر الأحمر تلغي التعاقدات الخاصة بـ احتفالات رأس السنة

علق علاء عاقل رئيس غرفة المنشأت الفندقية بالبحر الأحمر، على قرار وزارة السياحة بإلغاء احتفالات راس السنة داخل الفنادق، قائلًا : " القرار من قبل السياحة اتخذ في إطار توخي الحذر من عدم تزايد أعداد الاصابات.. والاحتفالات التي تم إلغائها هي الحفلات الغنائية أو المهرجانات الثقافية أو السياحية ".
وكشف «عاقل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":أن محافظة البحر الاحمر قامت بإلغاء كافة تعاقداتها فيما يخص بند إحتفالات رأس السنة منذ بداية الموسم الشتوي وليس الان فقط، قائلا: " لكن هذا لايمنع وجود عشاء مميز في ليلة راس السنة بالاضافة للبرامج الترفيهية المعتادة اليومية مع إتخاذ الاجراءات الاحترازية المحددة مسبقا من وزارة الصحة ".
وواصل :" إلغاء الحفلات الغنائية والمهرجانات نتيجة طبيعيتها وصعوبة السيطرة عليها وتطبيق الاجراءات الاحترازية بها، أما بالنسبة للمطاعم والعشاء المميز المعتاد في ليلة رأس السنة؛ فهو يخضع للاجراءات الاحترازية منذ بداية فتح الفنادق وفقًا لقرار وزارة السياحة، والقرار يشمل كافة المحافظات بما فيها القاهرة واسوان وليس هناك اي حفلات بها مطربين أو راقصات ".
ومن جانبه قال عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية،أن الهدف الأساسى من قرار الوزارة بشأن إلغاء حفلات رأس السنة بالفنادق والمطاعم هو منع تجمعات المواطنين.
وأوضح العاصي خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، إقامة الحفلات يعنى تجمعات كبيرة والسيطرة عليها ستكون فى غاية الصعوبة، فى ظل بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأكد مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، ان التفتيش والمرور على الفنادق مستمر ويتم سرا، حتى لا يعرف اصحاب الفنادق وقت المرور، لافتا إلى اتخاذ إجراءات ضد المنشآت المخالفة خلال الفترة الماضية.
وأوضح مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، أن الممنوع تماما الحفلات الكبيرة التى يحييها المطربون، إما بالنسبة لسهرات العشاء والاستماع إلى الموسيقى مستمرة مع الحرص على عدم حدوث أى تجمعات.