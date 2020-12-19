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توك شو

والد الطفل صاحب فيديو "محمد وبسنت": توبة أعمل كده تاني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:17 م
الطفل محمد
الطفل محمد
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عبد الخالق صلاح
وجه حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد حسام، صاحب مقطع الفيديو الشهير "محمد وبسنت"، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذارًا إلى المواطنين، قائلًا "توبة إني أعمل كده تانى".

وقال "الشرقاوي" في اتصال هاتفي بالإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" اليوم السبت: "أنا مش بتاجر في ابني، وكل الهدف إن كلامه سابق سنه وضحكني وحبيت أشارك ده مع أهلي".

وأضاف "والله أنا ما كنت بببحث عن تريند، انا بتأسف لكل الناس اللي الفيديو ضايقهم، أنا غلطت وعارف غلطتي وتحت أمر النيابة العامة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبقول لكل الناس مش هعمل أي فيديوهات تضايق حد".

واعتذر المطرب الشعبي حسام الشرقاوي والد الطفل محمد، عن الفيديوهات التى انتشرت لابنته وقصة "بسنت ومحمد"، وقال "أشكر مجلس الأمومة والطفولة .. انتوا كده بتحافظوا على الأطفال والأجيال، لكنى كنت أصور الفيديوهات لينا، ولا أعرف أن الفيديوهات ستنتشر، فمحمد يتحدث عن الأمر منذ عامين، ماعرفش اللى خلانى أعمل كده، وأنشر على الفيسبوك".

وقال فى مداخلة هاتفية سابقة، ليس هناك أى حفلة أو "بوست" على الفيس بوك، ولا أستغل ابنى على يوتيوب، وما جعلني أقول ذلك أننى أقرأ معايير الفيس بوك جيدا، ما شجعنى أن "يوتيوب"، يشجعنى على الفيديوهات برسالة "أحسنت".

وتابع: "أنا مليونير ومرتاح وشقتى فى جامعة الدول العربية، وعملت كده من باب الفكاهة، ولما فرحت وضحكت من الفيديوهات، نشرت الفيديوهات على الفيس بوك".

وأكمل: "أشكر مجلس الأمومة والطفولة على الاجراءات التى اتخذوها.. محمد عايش عيشة مرفهة جدا. ولو عرف انى ممكن أتسجن هيعيط لمدة أسبوع.. وممكن يحصله حاجة.. هو عارف انه تريند لكن ماقدرش أقوله أن فى بلاغات ضد والده".
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