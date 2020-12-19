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تعليم

رئيس جامعة الدلتا: مسابقة محمد ربيع ناصر تستحوذ على اهتمام مجتمع العلماء

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:58 م
جامعة الدلتا
جامعة الدلتا
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قسم التعليم

 قال يحي عبدالعظيم المشد، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، إن جائزة مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية استطاعت أن تحقق في فترة وجيزة صدى واسعًا ومصداقية كبيرة واهتمام لدى مجتمع العلماء، مشيرا إلى أن ذلك جاء كون مجلس أمناء جامعة الدلتا يحرص على انتقاء المجالات التطبيقية والطبية التي تخدم الخطط التنموية ورؤية مصر 2020، وتحقيق مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصحة وبناء الإنسان وبناء الدولة العصرية، والتي تتماشى مع مقومات الدولة.

 

أضاف المشد، خلال كلمته اليوم السبت، خلال حفل الدورة الثالثة لجوائز مسابقة محمد ربيع  ناصر العلمية البحثية السنوية 2020 ، للفائزين من العلماء في مجالاتها الثلاثة الطبية والهندسية والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، مع تكريم جيل الرواد، 2018 بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق كامل الوزير، وزير النقل وعدد من الشخصيات، أن الجائزة كانت قاصرة على مجالات العلوم الطبية، لمواكبة مبادرات الرئيس السيسي في حملة 100 مليون صحة، موضحا أن الاهتمام  كان بمجال العلوم الطبية، وفاز بها أساتذة من جامعة المنصورة، في العام الثاني، تم إفساح المجالات الزراعية، وللشباب، و3 جوائز طبية  لمحاربة الأمراض المتوطنة، وجائزة العلوم الزراعية، وجائزة الشباب، وجائزة الرواد التي فاز بها الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق العام الماضي.

 

أعلن رئيس جامعة الدلتا، منح الفريق مهاب مميش جائزة الرواد، لجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية عن الفائزين بالجائزة لعام 2020، وتكريم وتقديم جائزة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نظرا لدورها الكبير في الوزارة، ودفاعها عن حقوق وقضايا المصريين بالخارج.

 

 وأشار المشد، إلى أنه تقدم للجائزة هذا العام، 120 باحثا، في 4 مجالات، منوها إلى أنه تم في التصفية الأولى، استبعاد 30 متقدما لعدم توافق أبحاثهم مع مجالات الجوائز ، و الـ90 بحثا تم توجيهما للجنة العلمية للجائزة، مؤكدا أن الجائزة تتم وفقا لمعايير محددة ولخدمة المجتمع.

 

كشف رئيس جامعة الدلتا، عن  أسماء الفائزين، وهم: الدكتور فؤاد عبدالمنعم عبدالله، أستاذ أمراض العصبية بكلية طب القصر العيني – الدكتور عبدالغني قابيل  كلية الهندسة بجامعة طنطا – الدكتور  أيمن الباز أستاذ هندسة طبية وحيوية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة - ميرفت سلطان رئيس مجلس بنك تنمية الصادرات.

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