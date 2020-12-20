ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل السكرتير العام الجديد لمباشرة عمله ومهامه

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللواء جمال مسعود السكرتير العام الجديد للمحافظة والذي حضر اليوم لاستلام مهام عمله، حيث رحَّب به المحافظ ، متمينا له التوفيق والنجاح في الدفع بجهود منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة وبما يسهم في تحقيق أهداف الخطة التنموية والخدمية ، خاصة في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن . 

وطالب محافظ بني سويف بسرعة الوقوف على تفاصيل الخطة الاستثمارية والخطط التنموية والمشروعات الجارية على أرض المحافظة ، وذلك من خلال وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية والإدارات المركزية بالديوان العام ، مشيرا إلى أن منظومة العمل ترتكز على التكامل والعمل بروح الفريق الواحد والعمل الميداني المتواصل والتواصل المباشر والمستمر بين قيادات وعناصر منظومة العمل. 

من جانبه أعرب السكرتير العام الجديد عن سعادته الكبيرة بالعمل ضمن منظومة العمل بالمحافظة تحت قيادة المحافظ " د. محمد هاني غنيم " ، خاصة وأنه علم بوجود مجموعة  مميزة من التنفيذيين وأن الجميع يعمل وفق رؤية واضحة وإستراتيجية تنموية محددة، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل استكمال جهود المحافظة الخدمية، وذلك في إطار توجيهات وتكليفات السيد المحافظ لتنفيذ خطة وتوجيهات الدولة في كافة المجالات . 

هذا وقد أصدر في وقت سابق "اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بترقية اللواء جمال محمد عبد الله مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسماعيلية  سكرتيرا عاما لمحافظة بني سويف خلفا للواء هشام شادي الذي بلغ السن القانوني للمعاش  . 

اقرأ أيضًا:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيلة وزارة التربية والتعليم،سير أعمال  الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي والذي بدأ  الثلاثاء الماضي بمادتي اللغة والعربية والأحياء ويختتم غدا الأحد بمادتي التاريخ والكيمياء ،حيث يؤدي 15 ألفًا و996 طالبًا وطالبة الامتحان في 83  مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية  بالمحافظة . 

واطمأن المحافظ من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة"سهام يوسف" على انتظام أعمال الامتحان التدريبي، حيث أشارت إلى قيامها "اليوم بزيارة مدرسة أمين بريك الثانوية المشتركة بقرية بهبشين مركز ناصر ،وذلك للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها  لحل مشكلة الإنترنت بالمدرسة ، حيث يؤدى الطلاب الامتحان التدريبي في مادتي الفلسفة والمنطق  والفيزياء . 

وأوضحت " يوسف" أنه تم تنفيذ الحلول والبدائل للتعامل مع المشكلة وحلها ،وذلك من خلال شحن باقات نت وتشغيل التابلت "واي فاي" ، مشيرة إلى أنه بالنسبة للموقف الحالي فقد أنهى 18 طالبًا الامتحان،فيما يؤدى 18 آخرون الامتحان ، وجار إدخال 49 طالبًا على السيستم، وتم استدعاء سيارة "باص" وتجهيزها استعدادا لنقل الطلاب لمدرسة أخرى "حال تعذر أدائهم للامتحان "، علمًا بأن من تقدم للامتحان بالمدرسة 78 طالبًا وطالبة من إجمالي 160 قوة من المدرسة ،فيما يؤدى باقى الطلاب الامتحانات من المنزل . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يكرم متدربي الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب

محافظ بني سويف يلتقي مجموعة من المشاركين بورشة التنمية المحلية بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

محافظ بني سويف يتابع البرنامج التدريبي للعاملين بإدارات التخطيط في الوحدات المحلية

تعليم بنى سويف: 83 مدرسة جاهزة لبدء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي

محافظ بني سويف يتابع مع وكيل التعليم سير الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

زوجة أحمد عدوية تنحني لـ فيفي عبده: أصل الرجولة والحنية والجدعنة

روشتة مجانية .. هاني الناظر يقدم 14 نصيحة للحماية من كورونا والإنفلونزا الموسمية

مي عز الدين تتغلب على أوجاع البرنسيسة بيسة بـ خيط حرير

صالح جمعة يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي.. وتمسك موسيماني به.. واحترافية مسئولي سيراميكا كليوباترا.. فيديو

فضحتونا.. ماجد سامي يشن هجوماً عنيفاً على عمرو الجنايني

مشهد مأساوي لطفلة تنهار من البكاء وتنادي على والديها المسافرين عبر كاميرا مراقبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع جديد أكثر خطورة.. 7 أعراض للإصابة بـ فيروس كورونا المتحور

طريقة تحضير حمص الشام

لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. 12 طعاما غنيا بفيتامين سي