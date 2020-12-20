محافظ بني سويف يستقبل السكرتير العام الجديد لمباشرة عمله ومهامه

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللواء جمال مسعود السكرتير العام الجديد للمحافظة والذي حضر اليوم لاستلام مهام عمله، حيث رحَّب به المحافظ ، متمينا له التوفيق والنجاح في الدفع بجهود منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة وبما يسهم في تحقيق أهداف الخطة التنموية والخدمية ، خاصة في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن .





وطالب محافظ بني سويف بسرعة الوقوف على تفاصيل الخطة الاستثمارية والخطط التنموية والمشروعات الجارية على أرض المحافظة ، وذلك من خلال وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية والإدارات المركزية بالديوان العام ، مشيرا إلى أن منظومة العمل ترتكز على التكامل والعمل بروح الفريق الواحد والعمل الميداني المتواصل والتواصل المباشر والمستمر بين قيادات وعناصر منظومة العمل.





من جانبه أعرب السكرتير العام الجديد عن سعادته الكبيرة بالعمل ضمن منظومة العمل بالمحافظة تحت قيادة المحافظ " د. محمد هاني غنيم " ، خاصة وأنه علم بوجود مجموعة مميزة من التنفيذيين وأن الجميع يعمل وفق رؤية واضحة وإستراتيجية تنموية محددة، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل استكمال جهود المحافظة الخدمية، وذلك في إطار توجيهات وتكليفات السيد المحافظ لتنفيذ خطة وتوجيهات الدولة في كافة المجالات .





هذا وقد أصدر في وقت سابق "اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بترقية اللواء جمال محمد عبد الله مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسماعيلية سكرتيرا عاما لمحافظة بني سويف خلفا للواء هشام شادي الذي بلغ السن القانوني للمعاش .





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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيلة وزارة التربية والتعليم،سير أعمال الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي والذي بدأ الثلاثاء الماضي بمادتي اللغة والعربية والأحياء ويختتم غدا الأحد بمادتي التاريخ والكيمياء ،حيث يؤدي 15 ألفًا و996 طالبًا وطالبة الامتحان في 83 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة .





واطمأن المحافظ من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة"سهام يوسف" على انتظام أعمال الامتحان التدريبي، حيث أشارت إلى قيامها "اليوم بزيارة مدرسة أمين بريك الثانوية المشتركة بقرية بهبشين مركز ناصر ،وذلك للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لحل مشكلة الإنترنت بالمدرسة ، حيث يؤدى الطلاب الامتحان التدريبي في مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء .





وأوضحت " يوسف" أنه تم تنفيذ الحلول والبدائل للتعامل مع المشكلة وحلها ،وذلك من خلال شحن باقات نت وتشغيل التابلت "واي فاي" ، مشيرة إلى أنه بالنسبة للموقف الحالي فقد أنهى 18 طالبًا الامتحان،فيما يؤدى 18 آخرون الامتحان ، وجار إدخال 49 طالبًا على السيستم، وتم استدعاء سيارة "باص" وتجهيزها استعدادا لنقل الطلاب لمدرسة أخرى "حال تعذر أدائهم للامتحان "، علمًا بأن من تقدم للامتحان بالمدرسة 78 طالبًا وطالبة من إجمالي 160 قوة من المدرسة ،فيما يؤدى باقى الطلاب الامتحانات من المنزل .