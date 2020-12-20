بأقل المكونات .. طريقة عمل كفتة دجاج

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مقادير كفتة دجاج مقرمشة

نصف كيلو دجاج فيليه مفروم

بصل بودرة

ثوم بودرة

بقدونس مفروم

بهارات

بيضة





للتغليف

1 باكو خليط كريسبى

دقيق

بيض

زيت للقلي

فلفل أسود

ملح





التقديم

خبز فينو

بطاطس محمرة

كاتشاب

مايونيز

خس

كابوتشا









طريقة تحضير كفتة دجاج مقرمشة

-تخلط البيضة مع البصل والثوم البودرة والبهارات والملح والفلفل الأسود

-يضاف الدجاج المفروم والبقدونس ويقلب كل الخليط

-تشكل أصابع مبططة وتقلب في الدقيق ثم البيض ثم خليط كريسبى

-تقلى في الزيت

-تقدم مع البطاطس المحمرة والكاتشاب والمايونيز والخس والخبز



