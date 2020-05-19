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مرأة

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل كفتة دجاج

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:31 ص
كفتة دجاج
كفتة دجاج
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هاجر هانئ
كفتة دجاج من الأطباق الرئيسية والشهية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك فى المنزل  بأسهل الخطوات  وأقل المكونات.

نقدم لكم طريقة عمل كفتة دجاج من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير كفتة دجاج
نصف كيلو دجاج مفروم 
بقسماط 
زيت 
بهارات دجاج 
زعتر جاف
 بودرة ثوم
 بودرة بصل 
ملح
 فيجيتار
 بيض
 دقيق 
زيت للقلى

-التقديم
خبز فينو
 مايونيز
 كاتشاب 
مستردة 
خس 
بطاطس محمرة 

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طريقة تحضير كفتة دجاج
-قومى بتتبيل الدجاج المفروم بملح وفلفل أسود وبهارات وبودرة ثوم وبودرة بصل وزعتر وفيجتار ويخلط جيدا
-  تشكل كفتة دجاج أصابع أو كرات على حسب الرغبة ثم  يخلط البقسماط بالفيجيتار
-تغطى كرات الكفتة بالبيض وخليط البقسماط وتقلى في زيت غزير
-تقدم مع خبز فينو ومايونيز وكاتشاب ومستردة وخس وبطاطس محمرة
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