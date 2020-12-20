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رياضة

الناس دي بتنسى.. شوبير: مصطفى فهمي صاحب الفضل على العاملين بالاتحادات القارية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
شوبير
شوبير
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إسراء أشرف
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن المهندس مصطفى مراد فهمي، صاحب الفضل الأول على العاملين في الاتحادات القارية.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "على حسب معلوماتي المتواضعة، فإن المهندس مصطفى فهمي، هو صاحب الفضل الأول على الناس اللي في الاتحادات القارية بس الظاهر الناس دي بتنسي".

وشن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، في الأيام السابقة، هجوما حادا على هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، واتهمه بالإطاحة باللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم  "فيفا"، أصدر قرارا أول أمس الجمعة، بتعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة ثلاثية جديدة، لإدارة الاتحاد الكرة بجانب محمد الشواربي وأحمد عوض.

وتواجد مصطفى فهمي ضمن المرشحين للجنة الثلاثية الجديدة، لإدارة اتحاد الكرة، قبل أن يقرر فيفا تعيين أحمد مجاهد رئيسا بجانب محمد الشواربي وأحمد عوض.
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