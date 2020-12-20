الناس دي بتنسى.. شوبير: مصطفى فهمي صاحب الفضل على العاملين بالاتحادات القارية

وشن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، في الأيام السابقة، هجوما حادا على هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، واتهمه بالإطاحة باللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.



