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محافظات

بدءا من اليوم.. محافظة الجيزة تخفض عدد العاملين بنسبة 50% للحد من انتشار كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة والمديريات الخدمية للحضور إلى العمل بنسبة لا تقل عن 50% بالتناوب، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأوضح محافظ الجيزة أن هذا القرار يطبق على الجميع باستثناء العاملين بالإدارات الميدانية والتي تضم العاملين بالاشغالات والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والامن والعمليات والمواقف والساحات والمرافق والطرق والنظافة وغيرها من الإدارات التي تتطلب التواجد الميداني ووفقا لما يترأي لرئيس كل جهه وذلك لضمان عدم التأثير علي كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 /12/2020.

وشملت توجيهات محافظ الجيزة بالتواجد اليومي لرؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات للتأكد من انتظام العمل دون إخلال .

وفي نفس الإطار وجه محافظ الجيزة  القطاعات المعنية بإتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو إستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات  والإدارات التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل  للحفاظ على سلامة جميع العاملين مشددًا علي حظر دخول المباني الحكومية  بدون إرتداء الكمامات الطبية وإستمرار أعمال الرش والتطهير للمرافق الخدمية والتي يتردد عليها المواطنين.

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