مد أجل الحكم على طفل المرور وأصدقائه لـ 27 ديسمبر

قررت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، برئاسة المستشار إسلام نجيب، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على طفل المرور و3 آخرين بتهمة تعاطي الحشيش لجلسة 27 ديسمبر.











واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى هيئة الدفاع عن الأطفال المتهمين فى القضية، حيث دفعوا بانتفاء القصد الجنائي للجرائم، وعدم توافر جريمة فرض القوي والسيطرة لإنتفاء اركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبقا للتقرير الفني.





ودفعوا بعدم قيام المجني عليه أمين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع، واكتفى بتحرير مخالفة مرورية واعتذار المتهم الأول عن الواقعة وقبول الاعتذار، وأن المتهمين صغار السن ولا يدركون أن ما ارتكبوه يعاقب عليه فى القانون.









كانت النيابة العامة أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وآخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم على إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذلك إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة" لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.









وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.