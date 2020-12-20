اهتمام كبير بالمناجم.. التموين: خطة عمل للنهوض بصناعة الذهب

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه في أقل من عشرة أيام سيتم عقد اجتماع مع غرفة صناعة الذهب ورواد صناعة الذهب في مصر، لمناقشة وضع خطة عمل ملحة للريادة بصناعة الذهب في مصر.









وأبدى الوزير استعداده في أي وقت لأي مناقشات.









جاء ذلك خلال افتتاح معرض جواهرجية مصر، والذي يعقد حاليًا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين.









وأكد أن مصر كانت من أكبر الدول التي تستحوذ على ريادة صناعة الذهب لعدد طويل من السنوات، وخلال الفترة الماضية حدث تنافس شديد في الصناعة عالميا ومحليا.









وأوضح أن هناك تواصلا خلال الفترة الحالية بين الوزارة ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين، وممثلي صناعة الذهب في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا بمناجم الذهب؛ ما نتج عنه استخراج كميات كبيرة من الذهب.









ولفت إلى أن صناعة الذهب لم تعد عفوية، لكنها تعتمد على تصميمات عالية الجودة في هذا العصر التكنولوجي، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مع وزارة الإسكان لتخصيص 20 فدانا بمنطقة العبور لتعليم صناعة الذهب ومدرسة فنية لإعداد الكوادر، ومجموعة من الورش للعمل، ومعرض دائم طوال العام.









وأوضح أن معظم المشغولات الذهبية بهذا المعرض، مفرغة، وفي السابق كان دمغ هذه المشغولات المفرغة يتم بالقلم، والآن أصبح يتم دمج تلك المشغولات بالليزر، ما يؤكد التغيير الإجرائي الكامل لعملية الدمغة.