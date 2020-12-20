يخترق الجدران.. قمر صناعي جديد يصور المنازل من الداخل بجودة فائقة

أعلنت شركة كابيلا سبيس "Capella Space" عن انطلاق قمرها الصناعي الجديد ذات القدرات الخارقة، والذى يمكنه تصوير والتقاط عدد من الصور ذات جودة عالية وبوضوح كبير.





كما أنه تم إطلاق منصة إلكترونية يمكن للحكومات أو العملاء الخاصين استخدامها لطلب صور أي شيء يريدون رؤيته في أي مكان في العالم.





وقالت شركة كابيلا سبيس إن من مميزات قمرها الصناعي الجديد هو التصوير في جميع الظروف السيئة مثل الظلام والأمطار والضباب وجدران المباني، دون أن تعوقه أي من هذه الظروف بسبب التكنولوجيا الحديثة المزودة بداخله.





وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس كابيلا"، بايام بانازاده، بأن 75% من سطح الأرض، في أي وقت، يكون غائما أو ليلا، أو كليهما معا، ولذلك يهدف القمر الصناعي الجديد إلى مكافحة هذه المشكلة وتقديم ملاحظات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي طقس.





وأضاف بانازاده أن هناك مجموعة من الثغرات في الطريقة التي نرصد بها الأرض حاليا من الفضاء، وهي أن غالبية المستشعرات التي نستخدمها لمراقبة الأرض هي مستشعرات تصوير ضوئي.







وتابع: "وإذا كان الجو ملبدا بالغيوم، فستشاهد الغيوم، وليس ما يحدث تحت السحب وإذا لم يكن هناك الكثير من الضوء، فستجد صعوبة في الحصول على صورة مفيدة".





وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذه القدرات الاستثنائية التي يتمتع بها القمر الصناعي ترجع إلى ما يسمى الرادار ذي الفتحة الاصطناعية (SAR)، وهي تقنية تصوير يمكن أن تكون أكثر فاعلية من التصوير البصري.





وقالت الصحيفة البريطانية إن شركة كابيلا سبيس أطلقت القمر الصناعي الجديد "كابيلا 2" منذ بضعة أشهر.