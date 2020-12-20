تجديد حبس المتهم بقتل جاره لسرقة توك توك بالخانكة



وأوضح المتهم، أنه باع مركبة "التوك توك" لعميله "سيئ النية" عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وتم استهداف العميل المذكور بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت عن ضبطه وبحوزته مركبة التوك توك المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



وأضاف المتهم بقيامه بتاريخ الواقعة بالإتصال هاتفيًا بالمجنى عليه وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز، بزعم توصيله لمنزله وأثناء استقلاله مركبة التوك توك رفقته قام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض كتر محدثا إصابته التى أودت بحياته واستولى على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول وهرب وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وكذا هاتف المجنى عليه بإلقائهما بمياه ترعة الإسماعيلية.