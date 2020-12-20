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محافظات

إزالة فورية لـ 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:02 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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مروة فاضل
تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنوفية وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة شن حملات مكبرة لإزالة كل التعديات المخالفة في المهد بنطاق المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار إزالة كل التعديات دون استثناءات وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة استكمالًا لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة لأحكام القانون حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقًا للصالح العام.

أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية بمركز ومدينة أشمون لحالتي تعد على الأراضي الزراعية أحدهم بقرية طليا على مساحة 150 مترا، والأخر بقرية شنشور على مساحة 130 متر، وجار المتابعة الدورية لرصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بناحية منشأة سلطان على مساحة 280م2.

وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة بضرورة المتابعة المستمرة للتصدي لأي تعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.  

واستمرار لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام لتسهيل الحركة المرورية امام المواطنين ولإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المحافظة ، قامت رئاسة حي غرب شبين الكوم وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية بشن حملة إزالات فورية لـ من الأرصفة المخالفة بشارع باريس (شارع عاطف السادات) بشبين الكوم، حيث تم إزالة السلالم والأرصفة المخالفة للعمارات السكنية والمحال التجارية لتوسعة الطريق وتمهيده للرصف واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتعدين وإلزامهم بعدم التعدي على الرصيف.
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