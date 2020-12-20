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حوادث

مصرع سائق في حادث انقلاب جرار زراعي ببني سويف

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:17 م
جثة
جثة
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محمد عبدالحليم
لقي سائق جرار زراعي مصرعه، في انقلاب الجرار على طريق فرعى نزلة البرقى اقفهص التابع لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانحراف الجرار وانقلابه على الطريق.


وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، ببلاغ الأهالي بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي على طريق فرعى الواصل بين قريتى نزلة البرقى واقفهص التابع لمركز الفشن.


وتبين من التحريات الأولية أن سائق الجرار كان يسير على طريق فرعى واصل بين قريتين واختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلاب الجرار الزراعى على الطريق ومصرع قائده محمد نبيه عبد الفتاح، 30 سنة، ونقله لمشرحة مستشفى الفشن المركزى، وتحرير محضر بالواقعة.
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