مصرع سائق في حادث انقلاب جرار زراعي ببني سويف

لقي سائق جرار زراعي مصرعه، في انقلاب الجرار على طريق فرعى نزلة البرقى اقفهص التابع لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانحراف الجرار وانقلابه على الطريق.









وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، ببلاغ الأهالي بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي على طريق فرعى الواصل بين قريتى نزلة البرقى واقفهص التابع لمركز الفشن.







