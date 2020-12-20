ناشد الطلاب المشاركة.. رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان انتخابات اتحاد الطلاب

قام الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية داخل مقر لجان انتخابات اتحاد الطلاب بكلية التجارة ، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية أثناء سير العملية الانتخابية والتشديد على الطلاب والمسؤولين عن العملية الانتخابية باتباع الإجراءات الوقائية ولبس الكمامة لجميع الطلاب والعاملين والمسؤولين عن العملية الانتخابية.





وقد رافق الدكتور ماجد نجم فى جولته على مقر لجان الانتخابات الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة بجامعة حلوان.





وأشار الدكتور ماجد نجم إلى أن الانتخابات الطلابية أمر فى غاية الأهمية لأنها تنمى حرية الرأي والتعبير والاختيار لدى الطلاب، لاختيار ممثليهم من زملائهم الطلاب فى اتحاد الطلابة وان هذه الممارسة تثري خبرات الطلاب وتضعهم على طريق ممارسة حقوقهم المشروعة بشكل ديمقراطى وتعودهم على المشاركة الفعالة في المجتمع، وتساهم على زيادة انتمائهم للوطن، وفى إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.





وحث ماجد نجم الطلاب على المشاركة الفعالة فى الانتخابات ودعى باقى الطلاب الذين لم يشاركوا فى الانتخابات إلى الحضور والمشاركة الفعالة وبحرية كامله لهم بدون أى تحيز يضر بشفافية الانتخابات.





كما كان قد دعا رئيس جامعة حلوان إلى عدم استخدام شعارات سياسية أو دينية أو حزبية خلال الدعاية الانتخابية، مؤكدا حرص الجامعة لإجراء الانتخابات الاتحادية الطلابية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الجميع ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وانطلق الماراثون الانتخابي اليوم بجامعة حلوان بـ 771 طالبا مرشحا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة، وتتم الانتخابات في 8 كليات من كليات جامعة حلوان في 34 لجنة انتخابية.





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وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.



