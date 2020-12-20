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برلمان

نائب: تصريحات وزير الدولة البريطاني عن مصر أبلغ رد على تخاريف البرلمان الأوروبي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:06 م
اللواء طارق رسلان
اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر
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ماجدة بدوى
اعتبر اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ تصريحات وزير الدولة البريطاني "جيمس كليفرلي"، بشأن محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقوله بالنص " مصر تحظى بعلاقات جيدة بكافة دول العالم وذلك يرجع لخطة القيادة السياسية في السنوات الماضية" بمثابة أبلغ رد على تخاريف وأكاذيب البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وأدان " رسلان " فى بيان له أصدره اليوم بشدة قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مؤكدًا أنه تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري وهو أمر غير مقبول وكل ماجاء فيه امر مرفوض جملة وتفصيلًا لأنه يعبر عن أهداف مسيسة، مؤكدًا ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجميع مؤسساتها وشعبها العظيم ترفض أي تدخل خارجي فى شئونها الداخلية وأنه كان يجب على البرلمان الأوروبى أن ينأى بنفسه عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية وأن ينظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير ولا يعتمد في إصدار مثل هذا القرار على اكاذيب وافتراءات باطلة ترددها الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

يذكر أن وزير الدولة البريطاني جيمس كليفرلي كان قد أكد على محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها شريكًا هامًا لبريطانيا وبحث المسؤول البريطاني خلال لقائه مع السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود تعزيزها على مختلف المستويات وقد رحَّب الجانبان في هذا الإطار بالتوقيع على اتفاقية المشاركة التجارية بين البلديّن، والتي ستُنظم العلاقات التجارية بين القاهرة ولندن عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع يناير ٢٠٢١. 

كما أكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدمًا ببرامج التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتيّن.
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