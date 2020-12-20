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أخبار العالم

عبد الله حمدوك: حريصون على تعزيز العلاقات مع جنوب السودان في مختلف المجالات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:36 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
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أمينة الدسوقي
أشاد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، بالدور الذي ظلت تضطلع به دولة جنوب السودان في تحقيق السلام في البلاد، مؤكدًا حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان في المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر إقامة  حمدوك  بجيبوتي، وشارك فيه نائب رئيس دولة جنوب السودان دكتورة ريبكا قرنق، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية بدولة جنوب السودان الاستاذ دينق داو دينق، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية، بجانب سير تنفيذ اتفاق السلام بدولة جنوب السودان والمجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا.

وأوضحت ربيكا قرنق أن السلام في الدولتين يُسهم في تطوير التبادل التجاري البري والنهرى والبحري بين البلدين، موجهة الشكر لرئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية لمنظمة الايقاد على الدعوة الكريمة التى قدمها لرئيس دولة جنوب السودان لحضور قمة الايجاد.

وكان قد بحث رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر جيله، مع رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة الايجاد الدكتور عبد الله حمدوك، أمس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني، في ختام اللقاء، عن شكره وتقديره للرئيس الجيبوتي، لاستضافة بلاده للقمة الاستثنائية للايجاد رقم (٣٨)، التي ستنعقد اليوم الأحد، وحسن الترتيب والتنظيم لها.
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