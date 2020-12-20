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أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية يُرشح حسين خيري ممثلاً له بمجلس صندوق المخاطر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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محمد غالي
قرّر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه الأخير، اختيار الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد، نقيب الأطباء، ممثلا له لعضوية مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، قد تلقى خطابات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لترشيح ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية تفعيلا للقانون رقم 184 لسنة 2020 فيما يخص استكمال تشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق وتقديم الرعاية الاجتماعية  للأعضاء وأسرهم، ويضم فى عضويته كل من:" وزير التعليم العالى، وزير المالية، وزير التضامن الاجتماعى، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، أربعة من ذوى الخبرة".
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