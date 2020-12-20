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اقتصاد

البورصة تربح 8.1 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، بداية أول الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية، وربح رأس المال السوقى نحو 8.1 مليار جنيه، ليغلق عند 653.783 مليار جنيه.

 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة.


 وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 13188 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة.
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