عيب قوي.. حلمي بكر يرد بقوة على زوجة أحمد عدوية عبر صدى البلد

علّق الملحن حلمى بكر على حديث زوجة المطرب أحمد عدوية واتهامه بأنه كان يرغب في منع عدوية من الغناء خلال استضافتهما في برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثي.





وقال "حلمى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن ما جاء على لسان زوجة أحمد عدوية لا يرد عليه وعيب جدًا ما قالته في حقى مضيفاً: "من هي حتى تسامحني ولماذا كل هذه المهاترات".





وتابع: كل ما قلته للمطرب الشعبى أحمد عدوية بعد فترة مرضه من أجل أن تعود للغناء لابد أن تبحث عن جديد في عالم الأغنية الشعبية وتقدمه للجمهور بدلاً من الأغاني القديمة التي قدمتها وهذا ليس يعنى منعه من الغناء.





وأوضح أن الغناء ليس مجرد سبوبة وأحمد عدوية أحد النجوم الشعبيين الذين يتمتعون بصوت جيد وقدم عدد من الأغاني الجيدة ولكن عليه أن يطور من نفسه.



