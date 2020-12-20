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فن

عيب قوي.. حلمي بكر يرد بقوة على زوجة أحمد عدوية عبر صدى البلد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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احمد ابراهيم
علّق الملحن حلمى بكر على حديث زوجة المطرب أحمد عدوية واتهامه بأنه كان يرغب في منع عدوية من الغناء خلال استضافتهما في برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثي. 

وقال "حلمى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن ما جاء على لسان زوجة أحمد عدوية لا يرد عليه وعيب جدًا ما قالته في حقى مضيفاً: "من هي حتى تسامحني ولماذا كل هذه المهاترات". 

وتابع: كل ما قلته للمطرب الشعبى أحمد عدوية بعد فترة مرضه من أجل أن تعود للغناء لابد أن تبحث عن جديد في عالم الأغنية الشعبية وتقدمه للجمهور بدلاً من الأغاني القديمة التي قدمتها وهذا ليس يعنى منعه من الغناء. 

وأوضح أن الغناء ليس مجرد سبوبة وأحمد عدوية أحد النجوم الشعبيين الذين يتمتعون بصوت جيد وقدم عدد من الأغاني الجيدة ولكن عليه أن يطور من نفسه. 

كانت زوجة أحمد عدوية قد قالت خلال لقاء عمرو الليثي انها لن تسامح حلمى بكر على ما قاله هى وأولادها، وإنها بكت عندما سمعت كلام حلمى بكر، عن مطالبته بمنع أحمد من الغناء، رغم أنه حلمى قام مرة بزيارتهم سابقة، وقدم لهم 1000 جنيه من نقابة الموسيقيين والموسيقار أحمد فؤاد حسن.
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