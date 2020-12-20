ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار جديد من الكاف بشأن إصابات كورونا بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:14 م
شعار الكاف
شعار الكاف
Advertisements
عمرو الحلوانى

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" شرطا لإلغاء أى مباراة بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية فى نسختهما الجديدة بسبب كورونا.


واشترط الكاف توافر 11 لاعبا داخل الملعب بجانب 4 احتياطيين منهم حارس مرمى من أجل خوض المباراة دون أى تأجيل ، وفى حال ظهور عدد إصابات أكبر فى فريق واحد يعتبر خاسرا المباراة بنتيجة 0 / 2.



ويسعى الكاف إلى خروج مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية إلى بر الأمان فى نسختهما الجديدة دون أى تأجيل .


ويمثل الأهلى والزمالك الكرة المصرية فى مسابقة دوري أبطال إفريقيا بينما يلعب المقاولون العرب وبيراميدز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية .


وغادرت بعثة الأهلي القاهرة في الثانية ظهرًا متجهة إلى النيجر؛ استعدادا لمواجهة فريق سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.


وكان تعرض محمد الدماطى عضو مجلس إدارة النادى الأهلي إلى الإصابة بفيروس كورونا وذلك قبل ساعات من رئاسته لبعثة الأهلى المتجهة إلى النيجر لبدء مشوار الفريق فى منافسات دوري أبطال إفريقيا.


وعلى الفور، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب استبعاد محمد الدماطى من رئاسة بعثة الأحمر المتجهة إلى النيجر عقب إصابته بكورونا وتكليف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة برئاسة البعثة.


وعانى الأهلي قبل السفر إلى النيجر لخوض المباراة الأولى له بدوري أبطال إفريقيا فى نسخته الجديدة خاصة بعد تأكد إصابة مجدى قفشة نجم الفريق بكورونا بجانب إصابة أيضا عمرو السولية لاعب الوسط بالفيروس أيضا بالإضافة إلى إصابة المدافع رامى ربيعة.


ويستمر غياب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى عن الأهلى فى رحلته إلى النيجر بسبب استمرار إيجابية تحليل كورونا لديه، وأصبحت حالة المدير الفنى موسيمانى مطمئنة بعض الشيء ولكن لا تزال العينة إيجابية مما أدى إلى تخلفه عن السفر مع الأهلي.


ومن المقرر أن يقود الأهلى فى مباراته الأولى بدوري أبطال إفريقيا كيفين جونسون المدرب العام والذى كان قاد الأهلى أيضا فى مباراته الماضية أمام غزل المحلة بالدوري.


وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم الثلاثي؛ سعد سمير وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري لقائمة الفريق المتجه إلى النيجر اليوم، الأحد، بدلا من رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة عضو مجلس الأهلي بـ كورونا

كورونا والأحمر.. سيد عبدالحفيظ يترأس بعثة الأهلي إلى النيجر

كورونا تبعد السولية وربيعة وأفشة عن بعثة الأهلي في النيجر

توافد لاعبي الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر.. صور

بعد إصابة قفشة والسولية وربيعة بكورونا.. الجهاز الفني للأهلي يستدعي 3 لاعبين

أخبار الرياضة.. إصابة ثلاثي الأهلي بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الزمالك.. ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح

ترشيحاتنا

بعد تلقيه لقاح كورونا.. طبيب نتنياهو يكشف تطورات حالته الصحية

نجم ليفربول يرفض محاولات التجديد من أجل الانضمام إلى برشلونة

أول ما قاله Big Ramy بعد التتويج بـ مستر أولمبيا.. زوجته تكشف .. شاهد

أول تحرك برلماني لتطبيق الإغلاق بمناسبة الكريسماس

سحب الرخصة إداريا.. المرور تكشف حقيقة مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني ..فيديو

لماذا لا يكتحل السلفيون مثلما يطلقون لحاهم اقتداء بالنبي؟.. خالد الجندي يتعجب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سر خطير عن جسد بيج رامي

الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟

هل كورونا يسبب جلطة؟ طبيب أعصاب يرد