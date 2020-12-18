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رياضة

صدمة للزمالك.. مباراة الغزالة التشادي في دوري أبطال إفريقيا بدون VAR

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:26 م
جانب من لقاء الزمالك
جانب من لقاء الزمالك والاهلي فى نهائي القرن
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حسن العمدة
اخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، فريقي الزمالك والغزالة التشادي، بعدم وجود الـ VAR فى الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا .

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين الحكم الكونغولي "يانيك مالالا كابانجا لإدارة المباراة ويعاونه حكام مساعدون " سفاري أوليفر ونجيلا جيليان " ، وحكم رابع "كيبينجو نومبي".

ويواحه الزمالك نظيره التشادي يوم الاربعاء المقبل فى تمام الساعه رابعه عصرا.

واتفق الزمالك مع نظيره الغزاله التشادي علي إقامة مباراتي الذهاب والعوده داخل مصر وتحمل كافه تكاليف الفريق.

ومن المقرر أن يكون لقاء العودة في مصر أحد يومي 5 و 6 يناير المقبل.

وتعادل فريق الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 1- 1 فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية بالدوري الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوي ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 4 نقاط فيما يحصد الفريق السماوى نقطة وحيدة.

وتقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول لفريق بيراميدز فيما أدرك مصطفى محمد التعادل.
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