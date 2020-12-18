صدمة للزمالك.. مباراة الغزالة التشادي في دوري أبطال إفريقيا بدون VAR

الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، فريقي الزمالك والغزالة التشادي، بعدم وجود الـ VAR فى الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا .

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.





وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين الحكم الكونغولي "يانيك مالالا كابانجا لإدارة المباراة ويعاونه حكام مساعدون " سفاري أوليفر ونجيلا جيليان " ، وحكم رابع "كيبينجو نومبي".





ويواحه الزمالك نظيره التشادي يوم الاربعاء المقبل فى تمام الساعه رابعه عصرا.





واتفق الزمالك مع نظيره الغزاله التشادي علي إقامة مباراتي الذهاب والعوده داخل مصر وتحمل كافه تكاليف الفريق.





ومن المقرر أن يكون لقاء العودة في مصر أحد يومي 5 و 6 يناير المقبل.



