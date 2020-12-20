نجم ليفربول يرفض محاولات التجديد من أجل الانضمام إلى برشلونة

كان فينالدوم قريبا من الانضمام إلى برشلونة في الصيف الماضي، إلا الصفقة توقفت بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة.

وفاز ليفربول أمس السبت، على كريستال بالاس بنتيجة 7 - 0، ضمن منافسات الجولة الـ 14، بالدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تألق النجم المصري.





وحل النجم المصري محمد صلاح بديلا لساديو ماني في الشوط الثاني، وتمكن من صناعة هدف وتسجيل هدفين.





وينافس صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، كليفرت لوين مهاجم إيفرتون صاحب المركز الثاني ب11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام صاحب ال11 هدفا أيضا.





‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.



