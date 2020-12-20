برقية عزاء من الرئيس السيسي إلى أمير دولة الكويت

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء الي سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل امير الكويت الراحل".





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان نصها كالتالي:





"أبعث إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالی الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان ، إنه سميع قريب مجيب الدعاء .