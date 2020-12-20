ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

برقية عزاء من الرئيس السيسي إلى أمير دولة الكويت

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:48 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء الي سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل امير الكويت الراحل".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان نصها كالتالي:

"أبعث إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالی الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان ، إنه سميع قريب مجيب الدعاء . 
إنا لله وإنا إليه راجعون".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

كل صباح .. دراسة تنصح بتناول هذه المشروبات لـ نسف الدهون

ماذا يحدث للجسم عند النوم يوميا قبل الـ 10 مساءً؟